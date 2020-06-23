شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الصندوق السيادي البحريني ترتفع 11% إلى 2.3 مليار دينار خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت إيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، بنسبة 11% خلال عام 2019 إلى 2.3 مليار دينار، مقارنة مع 2.1 مليار دينار خلال العام 2018.

وذكرت الشركة، أن نمو الإيرادات ساهم في زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 211% ليصل إلى 125 مليون دينار خلال العام الماضي، مقارنة مع 40.2 مليون دينار بالعام السابق له، بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

وبلغت القيمة الإجمالية لأصول ممتلكات خلال العام 2019 نحو 7.1 مليار دينار.

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وارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب خسائر الاضمحلال بنسبة 47% من 56.4 مليون دينار خلال العام 2018 لتصل إلى 82.9 مليون دينار خلال العام 2019.

وذكرت الشركة أنها قامت بعدد من الاستثمارات خلال العام 2019 من ضمنها الاستثمار في مجموعة (بريمو)، وهي شركة إسبانية رائدة في مجال تصنيع المكونات الكهرومغناطيسية المتخصصة.

واستثمرت الشركة ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻠﻢ وهي ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، والتي ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وتشمل استثماراتها اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ تم افتتاحها خلال شهر سبتمبر 2019.