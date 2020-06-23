شكرا لقرائتكم خبر عن إتقان كابيتال: نتوقع مواجهة سابك لصعوبات خلال العامين المقبلين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة إتقان كابيتال أنه على الرغم من أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تتمتع بمركز مالي قوي من حيث الموجودات والسيولة النقدية، إلا أنها تتوقع أن تواجه ربحية سابك صعوبات خلال العامين المقبلين، بسبب الضغوط الواقعة على الطلب والأسعار بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأشارت شركة الأبحاث إلى أنها بدأت تغطيتها لسهم سابك بالتوصية بخفض المراكز مع سعر مستهدف لمدة 52 أسبوعاً عند 77.4 ريال سعودي وهو ما يمثل انخفاضاً محتملاً بنسبة 31.1% مقارنة بسعر السهم وقت التقييم عند 89 ريالاً سعودياً.

وتتوقع إتقان كابيتال استمرار ربحية سابك في الانخفاض على المدى المتوسط حتى تبدأ علامات الانتعاش الاقتصادي في الظهور.

كما تتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سواء كان الناتج المحلي الإجمالي النفطي أو غير النفطي خلال عام 2020.

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وأوصى مجلس إدارة "سابك" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 0.95 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال سعودي منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير 2020 والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.