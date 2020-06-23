بالانفوجراف.. 10 جنسيات أجنبية تعمل بالقطاع الحكومى فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية للعاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام عام 2019، حيث ارتفع إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام ليصل إلى 1388 أجنبيا عام 2019، مقابل 975 أجنبيا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4%، وذلك نتيجة لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر. ونشر الجهاز المركزى بالإنفوجراف، أبرز 10 جنسيات للعمالة الأجنبية العاملة فى مصر وكانت كالتالي:

10 جنسيات تعمل بالقطاع الحكومي

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