بورصة وول ستريت تصعد بدعم من آمال بتحفيز حكومى وناسداك يسجل مستوى إغلاق قياسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت، مرتفعة، اليوم، الاثنين، وسجلت أسهم التكنولوجيا أكبر المكاسب مع تركيز المستثمرين على احتمالات المزيد من إجراءات التحفيز الحكومي حتى مع قلقهم من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن زيادة قياسية في حالات الإصابة بالفيروس حول العالم يوم الأحد ، وهو ما قاد الطلب إلى ملاذات استثمارية آمنة مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكة الطويلة الأجل.
لكن المستثمرين يتشبثون بآمال في مزيد من التحفيز الحكومي بعد أن كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس عن مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 1.5 تريليون دولار في نفس الأسبوع الذي كشفت فيها إدارة ترامب عن استعدادات لخطة تحفيز في البنية التحتية.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 153.50 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 26024.96 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 20.12 نقطة، أو 0.65 بالمئة، ليغلق عند 3117.86 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 110.5 نقطة، أو 1.11 بالمئة، إلى 10056.48 نقطة، ليسجل مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا جديدا.
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