جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية

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شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة محمد السيد مبروك، بالتنسيق مع الإدارة العامة الوارد برئاسة مجدى الشهاوى، والإدارة العامة للوجستيات برئاسة محمد عبدالله من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية وزيوت الشيش الإلكترونية والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
سجائر
فبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة محمد السيد مبروك بالتنسيق مع وإدارة مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بورود معلومات سرية مفادها قيام شركة ب . أ . وبمحاولة إدخال أصناف مخالفة ضشمن مشمول الحاوية رقم CAIU9869661 الواردة من إحدى الدول العربية بيان جمركي رقم 14114 لسنة 2020 لوجستية 1 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن الياف بوليستر.
وتم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة من كلا من شعبان سعد وعلاء الدين حسين مديري إدارة الفحص والمعاينة الثانية وأحمد حامد مدير التعريفة وأشرف عبدالرحيم رئيس لجنة النسج وسامي عطية مأمور حركة لجنة النسج وهشام السيد بدر ومحمد الشرقاوي وجورج سريان مأموري الحركة وبحضور وياسر السمان مدير إدارة مكافحة التهريب ومحمود يعقوب مدير إدارة التعريفة بمكافحة التهرب الجمركي، حيث تبين وجود 90 رول ألياف صناعية فقط ومخبأ أسفل البالات ورولات الألياف الصناعية عدد 2 كرتونة سجائر إلكترونية بكل كرتونة 14 سيجارة بإجمالي 1400 سيجارة إلكترونية و74 كرتونة زيت شيش إلكترونية بإجمالى 53070 عبوة زيت مختلفة الأحجام والأشكال منشأ أمريكا و44 كرتونة ملابس متنوعة بالمخالفة للمستندات المقدمة.
قرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات. يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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