شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تعزز دورها ومكانتها الريادية في السوق المصري.. بيك ين: خصصنا مليون دولار أمريكي لتوسيع استثمارتنا وزيادة عدد فروع HUAWEI Experience Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • نستعد لطرح منتجات جديدة بتكنولوجيا فريدة.. وعروض متميزة لخدمات مابعد البيع• وفرنا 400 فرصة عمل جديدة ونستهدف زيادة مبيعاتنا بأكثر من 25 %

نجحت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك خلال فترة قصيرة في اعتلاء عرش سوق التكنزلوجيا المصري والاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الهواتف الذكية بعدما قامت بضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات هواوي Huawei Mobile Services التي تشمل متجر التطبيقات الخاص بهواوي HUAWEI AppGallery فأصبح واحداً من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات حول العالم، وتصدرت هواوي المنافسة بين شركات الهواتف الذكية لتلبية متطلبات واحتياجات المستخدم وتحقيق تطلعاته، ولذلك أجرينا حواراً مع السيد بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر للتعرف على أهم تطلعات شركة هواوي في مصر خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.





• نود في البداية التعرف على أحدث منتجات وعروض هواوي في مصر؟نسعى دائماً في هواوي لتحقيق التطلعات المتطورة لعملائنا حيث نضع ذلك على رأس أولوياتنا، ومن أمثلة ذلك أننا قمنا مؤخراً بطرح ثلاثة هواتف جديدة بالسوق المصري "HUAWEI P40 Pro وHUAWEI Y8p وHUAWEI Y6p" وبأسعار غير مسبوقة، كما نستعد لإطلاق عدد من الأجهزة اللوحية المتطورة الجديدة خلال الشهر المقبل، وقمنا أيضاً بتطوير خدمات Huawei Mobile Services التي تشمل متجر التطبيقات الخاص بها HUAWEI AppGallery والذي أصبح واحداً من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات حول العالم، حيث يقوم بتوفير معظم التطبيقات المحلية والعالمية لعملائنا، كما تحرص الشركة على تحديثه بصورة مستمرة لزيادة عدد التطبيقات المتاحة من خلاله لتلبية متطلبات عملائنا وتحقيق تطلعاتهم.

• وما هي مميزات خدمات ما بعد البيع التي تقدمها هواوي لعملائها؟تتميز هواوي بأنها واحدة من أفضل الشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع لجميع عملائها من خلال مجموعة من العروض والمميزات المبتكرة، والتي تعد من أهم مقومات نجاحنا، فنحن دائماً نسعى إلى إرضاء العملاء وتقديم كل ما هو جديد، وبالنظر لما حققناه من نجاحات نجد أن من أهم عوامل هذا النجاح هو نجاح خدمات ما بعد البيع لدينا، حيث نتطلع دائماً إلى توسيع وتحسين مستوى الخدمة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في عملنا من أجل ضمان أفضل تجربة لخدمة ما بعد البيع لعملائنا.

كما أننا في هواوي نقدم عروض وحملات ترويجية طوال العام على أجهزتنا الذكية وخدمات ما بعد البيع، حيث قدمنا مؤخراً حملة العروض الترويجية على خدمات ما بعد البيع لإصلاح الأجهزة التي انتهت فترة ضمانها أو خارج الضمان بسبب سوء الاستخدام بخصم يصل إلى 40% على جميع قطع الغيار، بالإضافة إلى إلغاء تكاليف الأيدي العاملة عند تغير اللوحة الرئيسية والواجهة الأمامية للأجهزة، كما أطلقنا أيضاً حملة عروض حصرية ومميزة على بعض أجهزة الذكية التي تشمل HUAWEI Nova 7i، وHUAWEI Nova 5T، وHUAWEI Watch GT 2، وHUAWEI MediaPad M5 Lite في جميع مراكز خدمة هواوي المعتمدة وفروع هواوي Experience Stores التي تتواجد في معظم أنحاء مصر.

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• ما هو حجم استثماراتكم في تدشين فروع HUAWEI Experience Store بالسوق المصري؟قمنا فى بتدشين عدد كبير من الفروع بمفهوم “Experience Store” في مصر بهدف توفير أحدث تجربة لمنتجات هواوي قبل شرائها وتقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفني لعملاء هواوي وإعطائهم تجربة فريدة من نوعها في مختلف أنحاء مصر.

وخلال 2020، قمنا في هواوي مصر بتخصيص مليون دولار أمريكي لاستثمارتنا للتوسع وزيادة عدد فروع HUAWEI Experience Store خلال الفترة المقبلة لنصل إلى أكبر عدد من العملاء وتقديم خدماتنا فى كافة أنحاء الجمهورية.





• وكم عدد فروع متاجر هواوي في مصر حتى الآن؟لدينا حتى اليوم 13 فرعاً من فروع HUAWEI Experience Store ومن المنتظر أن يصل عدد الفروع بنهاية 2020 إلى 40 فرعاً فى مختلف انحاء الجمهورية، وذلك نظراً للإقبال الكبير من المستهلك المصري على منتجات هواوي المختلفة ونظراً لارتفاع الطلب داخل السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة وخاصة على الهواتف الذكية.





• هل تأثرت نسب مبيعاتكم خلال الربع الأول من هذا العام بسبب جائحة كورونا العالمية؟ وما هو حجم المبيعات المستهدف خلال الفترة المقبلة؟على العكس تماماً فقد ارتفع معدل مبيعات هواوي خلال عام 2020 وهو ما يعكس مدى ثقة المستهلك المصري في منتجات هواوي، ونستهدف زيادة مبيعات هواوي بأكثر من 25% خلال الربع الثاني من عام 2020 وذلك بطرح الهواتف الجديدة HUAWEI Nova 7i وHUAWEI Y7p وهي الهواتف التي أحدثت نقلة نوعية سوق الهواتف الذكية بمصر نظراً لما تتمتع به من خواص جديدة وتكنولوجيا فريدة.





• هل تم الاستغناء أو تقليص عدد من العاملين بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم مؤخراً؟نثق تماماً في تعافي الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، لذلك نعمل على زيادة استثماراتنا بشكل مستمر، والدليل على ذلك أن هواوي قامت بتعيين 200 شخص مؤخراً، كما نهدف إلى تعيين 200 شخص أخرين قبل نهاية العام.

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