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الفضة تغلق على ارتفاع لكنها لا تزال دون 18 دولاراً للأوقية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى مخاوف الأسواق من مواجهة موجة ثانية من فيروس .


وزاد عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى حول العالم مما ينذر بالتعرض لموجة ثانية من الفيروس التاجي.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية بشأن إمكانية امتداد تأثير فيروس كورونا لعقود في ظل انتشاره السريع وعدم السيطرة عليه بعد.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.01 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% أو ما يعادل خمسة سنتات وأغلق المعدن عند 17.902 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.19 دولار في حين سجل أقل سعر عند 17.785 دولار، وذلك بعد تحقيق مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 2.1%.

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