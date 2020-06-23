شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني وسط حذر من أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو سلبي في ظل المخاوف في الأسواق من تعرض العالم لموجة ثانية من فيروس "كورونا".



وصرح رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي" بأن البنك المركزي ربما يبدأ في بيع السندات الحكومية مجددا للأأسواق، وذلك قبل البدء في أي خطوة من شأنها رفع الفائدة من المستويات الحالية.

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وأضاف بأن بنك إنجلترا سيواصل الاستجابة لأي تهديدات على الاقتصاد البريطاني والمتمثلة بشكل أكبر في تداعيات فيروس كورونا، ويرى "بيلي" أن مشتريات الأصول الحكومية سيكون لها موعد انتهاء صلاحية، وعند البدء في سحبها، سيكون من الأفضل تحسين حجم الاحتياطيات لدى البنك المركزي قبل البدء في رفع الفائدة.



وكان البنك المركزي البريطاني قد أعلن الأسبوع الماضي تثبيت الفائدة عند 0.10% دون تغيير، كما قرر رفع حجم مشترياته من الأصول بمائة مليار جنيه إسترليني إلى 745 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:32 بتوقيت جرينتش عند 1.2467، وسجل أعلى سعر عند 1.247 وأقل سعر عند 1.2464.