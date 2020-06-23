شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى إغلاق في أكثر من شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين حيث تلقت دعما من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن عدم اليقين بشأن تعرض العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك وسط تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن إمكانية امتداد تأثير فيروس كورونا لعقود في ظل انتشاره السريع وعدم السيطرة عليه بعد.

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وحذرت المنظمة أيضا من محاولات بعض الدول والقادة تسييس أزمة فيروس كورونا داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه الأزمة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.01 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.8% أو ما يعادل 13.4 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1766.4 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الرابع عشر من أبريل/نيسان، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1779 دولارا وأقل سعر عند 1753.5 دولار.