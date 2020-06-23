شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر قصر الحج على عدد محدود من الموجودين داخل أراضيها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة الحج والعمرة أنه قد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأوضحت أن ذلك حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الوازرة إلى أن أحد أسباب هذا القرار جاء نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

وكان فهد بن حمزة سندي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، قد أكد اليوم أن الرحلات الدولية التي تشكل رحلات الحج والعمرة الجزء الكبير منها تمثل قرابة 35% من أعمال الشركة.