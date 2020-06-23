شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السعودية للخدمات الأرضية: رحلات العمرة والحج تمثل 35% من أعمالنا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد فهد بن حمزة سندي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن الرحلات الدولية التي تشكل رحلات الحج والعمرة الجزء الكبير منها تمثل قرابة 35% من أعمال الشركة.

وأضاف سندي في مقابلة مع قناة "العربية"، أنهم يرون بادرة الأمل بعودة الرحلات الداخلية وانتعاش سوق الطيران مرة أخرى داخل المملكة وهو سوق كبير جداً كسوق محلي وحركة الطيران فيها تشكل كثافة لا تقل أهمية عن الرحلات الدولية.

وأشار إلى أن المرحلة الماضية كانت إعادة اتزان وترشيد للنفقات التشغيلية والرأسمالية مع الحفاظ على أعمال التوسع في الشركة والدخول في قطاعات أخرى لم تكن موجودة مثل تعقيم وتنظيف الطائرات والمطارات.

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وأكدت شركة الجزيرة كابيتال أنه من المحتمل أن يظهر تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على إيرادات الشركة السعودية للخدمات الأرضية وبشكل اكبر في الربع الثاني 2020.

وقامت شركة الأبحاث بتخفيض توصيتها على سهم الشركة إلى "محايد" مع تحديدها سعرا مستهدف عند 27.9 ريال سعودي، بينما أغلق السهم اليوم عند 27.3 ريال سعودي.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 51.5 مليون ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 105.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى تعليق الرحلات الدولية والداخلية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بسبب جائحة COVID-19 والتي كان لها تأثير مباشر أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 15.9%، والتي أثرت أيضاً سلبياً على ارتفاع مخصصات الذمم المدينة بمقدار 47 مليون ريال.