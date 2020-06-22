شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره بفعل عدم اليقين بشأن موجة "كورونا" ثانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل عدم اليقين السائد بالأسواق العالمية بشأن تعرض عدد من الدول لموجة ثانية من فيروس "كوونا".



وظهرت المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين ووكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى حول العامل مما ينذر بموجةث ثانية من المرض.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من مواجهة العالم لموجة ثانية كما حذرت من أن تثير الفيروس التاجي ربما يمتد لعقود وأن انتشاره سريع للغاية.

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من جانبه، أكد البيت الأبيض أن أزمة كورونا لا تزال على رأس أولويات إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كما أن تصريح الأخير بشأن إمكانية تقليل وتيرة اختبارات الفيروس مجرد مزحة.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد الأسبوع الماضي على أن هناك عدم يقين على الاقتصاد الأمريكي بسبب أزمة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.01 نقطة.