شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تخفيض رأس المال تهبط بخسائر وفرة المتراكمة إلى الصفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال، وذلك بعد اتخاذ إجراءات تخفيض رأس المال.

وسبق أن اعتمدت الجمعية العمومية للشركة، في أبريل الماضي، الموافقة على تخفيض رأس المال بنسبة 61.4%، من 200 مليون ريال إلى 77.170 مليون ريال، وذلك بإطفاء 100% من إجمالي الخسائر المتراكمة، وإلغاء عدد 12.282 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض سهم لكل 1.628 سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 529.3 ألف ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض تكلفة المبيعات وتحسّن الكفاءة التشغيلية وتحسّن أسعار البيع لبعض المنتجات وزيادة المبيعات في منتجات اللحوم وحبوب الإفطار والمكسرات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخري رغم انخفاض المبيعات بنسبة 15.90% وتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 262.255 ألف ريال.