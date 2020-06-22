شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة تتكبد الخسائر خلال الربع الأول 2020 لانخفاض مكاسب الاستثمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المملكة القابضة، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 50.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 171.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 111.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 452.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض مكاسب الاستثمارات وكذلك انخفاض ايرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى وأيضا انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.

وتراجعت المبيعات إلى 333.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 411.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 420.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 681.6 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الانخفاض في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا انخفاض الإيرادات التشغيلية للفنادق وانخفاض أرباح ومكاسب من استثمارات وكذلك ارتفاع الأعباء المالية والمصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية.