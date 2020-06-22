شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بدعم من تصريحات إيجابية من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب تصريحات إيجابية أطلقها رئيس البنك المركزي "فيليب لو".



وذكر "لو" بأن الاقتصاد الأسترالي يتحسن بشكل تدريجي على الرغم من استمرار أزمة فيروس "كورونا"، وحذر في نفس الوقت من أضرار حالة عدم إحداث تغييرات وإصلاحات اقتصادية.



وأضاف "لو" أن الارتفاع الأخير في العملة المحلية يعكس مدى التحسن الذي طرأ على أداء الاقتصاد الأسترالي والتعافي الملحوظ من تداعيات فيروس "كورونا".

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ورغم هذا الارتفاع، يرى رئيس البنك المركزي أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الدولار الأسترالي أعلى من قيمته أمام العملات الرئيسية من عدمه.



وعلق قائلا: "يجب علينا أن نتذكر أن أسعار صرف العملات أمر نسبي وأن تحسن أداء الاقتصاد في أستراليا ملحوظ وجيد نسبيا كما أن البيانات الصادرة جيدة حتى الآن".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.6914، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6916 في حين سجل أقل سعر عند 0.6808.