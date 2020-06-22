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شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع رغم مخاوف ضعف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من المخاوف المرتبطة بضعف الطلب العالمي.
وكان النيكل قد تلقى دعما من إشارات تعافي الاقتصادات العالمية مع إعادة فتحها بعد أشهر من الإغلاق بسبب أزمة كورونا.
وظهرت بوادر الطلب من صناعة الصلب على النيكل بفعل عودة تشغيل بعض المصانع في الصين والولايات المتحدة ودول أخرى.
ومع ذلك، خشي محللون من تعرض العديد من دول العالم لموجة ثانية من فيروس "كورونا" خاصة مع ظهور المزيد من الإصابات في الولايات المتحدة والصين الأمر الذي ينذر بإغلاق جديد.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 12.855 ألف دولار للطن.
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