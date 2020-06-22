شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تعاملات اليوم الإثنين في ظل زيادة القلق من موجة ثانية من فيروس "كورونا".



وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة والصين كما ظهرت إصابات جديدة في دول أخرى بآسيا وأوروبا.



ومع عودة الإصابات بالفيروس التاجي في مختلف دول العالم، ربما تعود إجراءات القيود والإغلاق مما ينذر بتفاقم الركود الاقتصادي العالمي.

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وكان البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق خلال مايو/أيار بأنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.2% في العام الجاري.



وحذر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" من عدم يقين اقتصادي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرسنتش بنحو 11 نقطة إلى 25882 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 9977 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3102 نقطة.