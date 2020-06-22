شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المركزى الأوروبى يتوقع خطرا فى التسرع فى استئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى لويس دى جيندوس، اليوم الاثنين، إن اقتصاد منطقة اليورو قد يتعرض لمزيد من المتاعب إذا جرى تخفيف الإجراءات الرامية إلى احتواء تفشى فيروس كورونا قريبا جدا.

وقال دى جيندوس خلال مناسبة فى فرانكفورت، وهى أول مناسبة يحضرها بشكل شخصى منذ عدة أسابيع، "هناك مخاطر نزولية كبيرة، وبالأخص إذا ظهر أن تخفيف إجراءات الاحتواء كان سابقا لأوانه أو إذا كان تأثيرها على الطاقة الإنتاجية أطول أمدا".

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لكن دى جيندوس قال أيضا، إن خطر تحول الأزمة الاقتصادية فى التكتل إلى أزمة مالية "انحسر بدرجة كبيرة" منذ مارس.