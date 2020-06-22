بنك أوف أمريكا يتوقع تعافي الطلب على النفط ويرفع توقعاته للخام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بنك أوف أمريكا

رفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعاته لسعر النفط في العامين الحالي والمقبل مع تعافي الطلب من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا وتراجع الإمدادات بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج وتقليص المنتجين للإنفاق الرأسمالي.

ورفع البنك توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولار للبرميل من تقدير سابق عند 37 دولارا. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط الأسعار 50 دولارا و55 دولارا للبرميل في عامي 2021 و2022 على الترتيب.

وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، يتوقع بنك أوف أمريكا متوسط سعر عند 39.70 دولار للبرميل هذا العام من 32 دولارا سابقا، ومتوسط ​أسعار عند 47 دولارا في 2021 و50 دولارا في 2022.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ يوم الجمعة "مع اقترابنا من العام المقبل، نعتقد أن الطلب على النقل يمكن أن يتعافى بوتيرة أسرع مما توقعنا في البداية".

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وأضاف "نعتقد أيضا أن أوبك+ ستخفض على الأرجح كميات المعروض بأكبر مما كنا نتوقع قبل ثلاثة أشهر".

جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 42.17 دولار للبرميل تقريبا اليوم الاثنين والخام الأمريكي عند 39.54 دولار.

وتوقع البنك أيضا أن تسجل سوق النفط عجزا قدره 2.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2020 و1.7 مليون برميل يوميا في عام 2021.