شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلكين فى منطقة اليورو ترتفع إلى -14.7 فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام نشرت اليوم الاثنين، أن ثقة المستهلكين فى منطقة اليورو ارتفعت 4.1 نقطة فى يونيو من الرقم المسجل فى مايو، وقالت المفوضية الأوروبية، إن القراءة الأولية لمؤشرها لمعنويات المستهلكين فى منطقة اليورو، تحسنت إلى -14.7 هذا الشهر من -18.8 فى مايو.
وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا زيادة إلى -15.0 ، وفى الاتحاد الأوروبى ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 3.9 نقطة إلى -15.6 .
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