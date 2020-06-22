شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى فى 9 أعوام ونصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية فى مايو إلى أدنى مستوى لها فى أكثر من تسعة أعوام ونصف العام، وهو ما يعزز التوقعات بانكماش حاد فى نشاط سوق الإسكان فى الربع الثانى من العام، بعد تعطلات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الاثنين، إن مبيعات المساكن القائمة هبطت 9.7 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة فى ضوء العوامل الموسمية عند 3.91 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010.
وتعكس مبيعات الشهر الماضى، إغلاق عقود وقعت فى مارس وأبريل، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة ثلاثة بالمئة إلى 4.12 مليون وحدة فى مايو .
وانخفضت مبيعات المساكن القائمة، التى تشكل حوالى 90 بالمئة من مبيعات المساكن فى الولايات المتحدة، 26.6 بالمئة على أساس سنوى فى مايو، وهو أكبر نزول سنوى منذ عام 1982.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى فى 9 أعوام ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.