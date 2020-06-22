معلومة بترولية .. ماذا يعنى النفط الخام ومشتقاته؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النفط الخام نوع من أنواع الوقود الأحفوري والذي يتكون من تحلل بقايا الحيوانات والنباتات بفعل الضغط والحرارة المرتفعة في باطن الأرض قبل ملايين السنين، ومن هنا يتكون الهيدروكربونات والتى تتكون من الكربون بنسبة 84% من مكونات النفط وكذلك الهيدروجين بنسبة 14% والكبريت والذي تتراوح نسبتة ما بين 3-1%، كما يحتوي أيضا علي نسب ضئيلة من الأملاح والنيتروجين والمعادن والأكسجين، وبالقيام بعمليات فصل تلك المواد الهيدروكربونية المختلطة مع النفط والتي يطلق عليها عمليات التكريريتم الحصول علي مشتقات النفط . وتتكون مشتقات النفط الخام بعد القيام بعمليات التكرير من البنزين والكيروسين وزيوت التشحيم والسولار والأسفلت وشمع البرافين وقطران الفحم Advertisements وغاز البترول المسال وزيت الوقود والنافاثا والديزل. وينتج برميل النفط الخام 169 لتراً من المواد البترولية المختلفة، حيث تختلف نسبة المواد البترولية المنتجة من برميل النفط طبقا لعمليات التكرير ومنها السولار 38 لتر، مخلفات التقطير 4.70 لتر، وقود الطائرات 14.80 لتر، بنزين 73.25لتر، غاز مسال 6.51 لتر، زيت الوقود الثقيل 6.35 لتر، منتجات أخرى 25.73 لتر.

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