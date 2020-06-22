شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تكشف حجم انتشار الإنترنت في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس وائل المنياوي رئيس قطاع التكنولوجيا بهواوي مصر، أن نحو 44 إلى 46% فقط من المصريين متصلين بالانترنت، وذلك بالنظر إلى حجم مشتركي ADSL الذي تسيطر عليه المصرية للاتصالات، عكس الموبايل الذي يصل انتشاره إلى 120%، مضيفا أن مصر تحتاج للاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية لتحقيق التحول الرقمى.

وقال إن سياسات وزارة الاتصالات تدفع لأن تجبر المستثمر على ضخ رؤوس أموال كبيرة في تطوير الشبكات وهو ما قد تحتاج معه الشركات لتحقيق أرباح ورفع أسعار خدماتها ليكون هناك توازن بين الأرباح والاستثمار.