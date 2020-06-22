وول ستريت تفتح على انخفاض طفيف مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف، اليوم الاثنين، إذ غذت المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حالة القلق بشأن انتكاسة أخرى لأنشطة الأعمال. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 6.38 نقطة أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 25865.08 نقطة. Advertisements ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.32 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 3094.42 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.63 نقطة أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 9945.49 نقطة.

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