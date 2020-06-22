شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل يشيد بقرار البنك المركزى بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل، بقرار البنك المركزى بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم، مشيرا إلى أهمية هذا القرار في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية بكل أجهزتها وجميع الوزارات تعمل على تحقيق رؤية مصر والتحول لمجتمع غير نقدي يهتم بالمعاملات الاليكترونية المصرفية، وهذا سينعكس على حجم الاقتصاد والتعامل كافة التحديات القائمة، لافتاً إلى أهمية التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خصوصًا في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعي نحو خلق بنية تحتية متطورة للتحول لمجتمع مميكن، والعمل على إيجاد شبكة من البرامج المصرفية.

Advertisements

وأكد أن الدولة تعمل على ميكنة مؤسسات الدولة التى توفر ملايين الجنيهات، والتى تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها، إضافة إلى أن الحكومة تعمل على الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق رؤية مصر 2030 وهي رؤية مستقبلية تعبر عن قدرات مصر الاقتصادية.

وقال، إن جزء كبير من الترويج للاستثمار هو سهولة انهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وسهولة تحويل الاموال وذلك عبر تقليل التعامل بالكاش والتحول لمجتمع يعتمد على تعاملات بشكل مصرفي اليكتروني، وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإليكترونية للمستثمر واختصار الوقت عليه يعد ذلك الدعاية الأهم للاستثمار فى مصر وكذلك التعامل فى الملف الضريبى والذى كان يشهد تعقيدات كثيرة لغياب الميكنة.