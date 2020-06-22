شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب:‭ ‬انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.2% فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مندوبية التخطيط فى المغرب، اليوم الاثنين، إن تضخم أسعار المستهلكين فى البلاد تباطأ إلى 0.2 بالمئة فى مايو على أساس سنوى، مقارنة مع 0.9 بالمئة فى أبريل.

وعلى أساس شهرى، انخفض المؤشر إلى 0.2 بالمئة. أما معدل التضخم الأساسي، الذى يستثنى أسعار السلع التى تشهد تقلبا، فقد سجل 0.9 على أساس شهرى و0.8 بالمئة على أساس سنوي.