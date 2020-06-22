شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعى هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الصين تهدف لزيادة إنتاجها من النفط الخام بنسبة واحد بالمئة والغاز الطبيعى بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام، مقارنة بعام 2019، إذ تسعى لحماية أمن الطاقة حتى بعد انهيار أسعار النفط المدفوع بتفشى فيروس كورونا.

ووضعت الصين، أكبر مستهلك للطاقة فى العالم، هدف إنتاج 193 مليون طن من النفط الخام، أو 3.85 مليون برميل يوميا، و181 مليار متر مكعب من الغاز فى عام 2020، وفقا لخطة الإنتاج السنوية التى نشرتها الإدارة الوطنية للطاقة.

وتقارن هذه الأرقام مع الإنتاج الفعلى لحوالى 191 مليون طن من الخام و173.62 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي.

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كما حددت الخطة السنوية، هدفا يتمثل فى تحقيق 900 جيجاوات تقريبا من قدرة توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفورى فى عام 2020 وخفض حصة الفحم فى مزيج الطاقة الأولية فى الصين إلى حوالى 57.5 بالمئة.

وانخفضت حصة الفحم فى استهلاك الطاقة فى الصين إلى 57.7 بالمئة فى عام 2019، على الرغم من أن استخدام الفحم لا يزال مرتفعا بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوى من حيث الأطنان.