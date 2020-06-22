شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. والأسواق الإماراتية تربح 5.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.55% رابحاً 32.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2090.92 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.28% رابحاً 12.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4346.921 نقطة، وربحت الأسواق الإماراتية 5.8 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.31% رابحاً 3.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1278.52 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.17% خاسراً 85.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7260.09 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط. بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.55% رابحاً 32.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2090.92 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 294.33 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 235.1 مليون سهم محققة ما قيمته 236.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3488 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.62%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.53%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.62%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%. بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.55% رابحاً 32.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2090.92 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 294.33 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 235.1 مليون سهم محققة ما قيمته 236.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3488 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.62%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.53%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.62%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.67%، فيما تراجعت 6 أسهم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.43%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.14%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.2 مليون ورقة بقيمة 50.3 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.82%.

بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% رابحاً 12.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4346.921 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.75 مليار درهم ليغلق عند مستوى 491.07 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 33.6 مليون سهم، بقيمة 91.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1313 صفقة. بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% رابحاً 12.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4346.921 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.75 مليار درهم ليغلق عند مستوى 491.07 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 33.6 مليون سهم، بقيمة 91.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1313 صفقة. وصعد ببورصة أبوظبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.52%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.6%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.45%. وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 12.45%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 6.8%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 4.44%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 4.62%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.43%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.18%، وتصدر سهم الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 22.2 مليون درهم.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% رابحاً 3.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1278.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 697.8 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.12% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.12%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.5% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.12%، عقارات السيف بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.40% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.03%.





بورصة الكويتأنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحاً 15.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5061.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحاً 23.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5505.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسراً 0.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4185.04 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 12.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4160.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 110.3 مليون سهم بقيمة 21.4 مليون دينار كويتى عبر 5703 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.65%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

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وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم شركة التسهيلات التجارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.48% ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 5.19%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 4.99%.





بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.44% خاسراً 15.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3509.930 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.6 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 384 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 3 أسهم على رأسها "المدينة للتمويل والاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.20%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 0.88%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 7.61%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة بنسبة 6.38%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 5.56%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الانثين، بنسبة 0.26% خاسراً 24.59 نقطة ليغلق عند مستوى 9260.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 277.3 مليون سهم بقيمة 343.7 مليون ريال عبر تنفيذ 8278 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبط قطاعي النقل والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.17% خاسراً 85.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7260.09 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.85% خاسراً 69.06 ليغلق عند مستوى 8027.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.5 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.01%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.99%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.85%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.66%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.66%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه وحيداً بنسبة 2.79%.

وقفز 36 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 7.32%، ثم سهم "نادك " بنسبة 3.69%، فيما تراجع 150 سهماً على رأسها سهم "أليانز إس إف" بنسبة 6.80%، ثم سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 5.75%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 4.27%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 288.4 مليون ريال سعودي.