شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جاكو تتراجع 92% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 92.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 711.3 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 9.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في الربح التشغيلي إلى 869.2 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى التغير في القيمة العادلة للاستثمارات على عكس الفترة الحالية، إضافة إلى زيادة المصروفات الإدارية وإلى زيادة مخصص الزكاة المكون خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتراجعت المبيعات إلى 2.87 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 2.92 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 14.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 7.7 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى زيادة قيمة خسارة التدني في قيمة عقارات استثمارية والمسجلة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة.