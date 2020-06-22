شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر تتحول للخسارة بالربع الأول 2020 لتراجع المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة جبل عمر للتطوير، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 217.25 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.62 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المبيعات الأخرى.

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وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات إلى 179.39 مليون ريال بالربع الأول مقابل مبيعات بلغت 177.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 41.47 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 176.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن جبل عمر حققت صافي خسائر بلغ 393.84 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 188.92 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال العام 2019 مقارنة بالعام السابق الى انخفاض الايرادات من مبيعات الوحدات السكنية حيث أن إيرادات العام السابق تضمنت بيع وحدات سكنية بالجملة لمرة واحدة.