شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.85% بما يعادل -0.50 نقطة ليستقر على سعر 26.59 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 27.00، ليستهدف مستوى المقاومة 31.60 من جديد.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه