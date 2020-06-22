شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس محاط بالإشارات الإيجابية بالرغم من تراجعه – تحليل – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.08% بما يعادل -2.21 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 201.63 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 193.67، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 221.81 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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