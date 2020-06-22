شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يتراجع بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 217.09، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.03% بما يعادل -2.526 نقطة ليستقر على سعر 246.65 دولار.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 217.09، ليستهدف مستوى المقاومة 275.72.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه