شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يستجمع قواه الإيجابية - تحليل – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.93% بما يعادل -2.86 نقطة ليستقر على سعر 145.37 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد بالمدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد أيضاً من استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 139.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 154.92.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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