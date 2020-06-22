شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم هيوليت باكرد (HPQ) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 17.34، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.83% بما يعادل -0.14 نقطة ليستقر على سعر 16.78 دولار، يحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.90، ليستهدف مستوى المقاومة 18.32 من جديد استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه