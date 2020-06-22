شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين فى طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب يومي على التوالي ، استنادا على آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ، خاصة بعد قرار بعض الدول إنهاء قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 42.50$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.64$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.61$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تأكيد بعض منتجي تحالف أوبك بلس على الامتثال الكامل بتنفيذ حصص خفض الإنتاج.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 8% ، فى سابع مكسب أسبوعي خلال الثمانية أسابيع الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي.

قررت بعض الدول فى معظم أنحاء العالم إلغاء قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، بعد نجاحها فى السيطرة على الوباء ، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابيا على مستويات الطلب العالمي على النفط.

حيث من شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية، أن تتعافي مستويات استهلاك الوقود.

وكان الطلب العالمي قد انهار بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.