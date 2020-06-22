- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 97.29 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.66 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.74 نقطة الأعلى منذ 2 حزيران/يونيو الجاري.
أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6 % ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي ،والتي أفصح عنها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس.
يقيم المستثمرين والتجار بأسواق العملات الأجنبية ، فرص تعافي الاقتصاد العالمي ، فى مقابل احتمالات اندلاع موجة ثانية من فيروس كوفيد 19 ،والكفة تميل فى الوقت الحالي إلى مؤشرات تعاف الأنشطة الاقتصادية سريعا من التداعيات الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يتخلى عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.