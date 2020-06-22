شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 97.29 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.66 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.74 نقطة الأعلى منذ 2 حزيران/يونيو الجاري.

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أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6 % ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي ،والتي أفصح عنها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس.

يقيم المستثمرين والتجار بأسواق العملات الأجنبية ، فرص تعافي الاقتصاد العالمي ، فى مقابل احتمالات اندلاع موجة ثانية من فيروس كوفيد 19 ،والكفة تميل فى الوقت الحالي إلى مؤشرات تعاف الأنشطة الاقتصادية سريعا من التداعيات الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.