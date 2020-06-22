شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وتنامي الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.5% إلى مستوي 17.99$ الأعلى منذ 11 حزيران/يونيو ، من مستوي الافتتاح عند 17.72$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.63$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.6% ، بأكبر مكسب يومي فى أسبوع ، مع صعود معظم أسعار المعادن النفيسة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل نشاط عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ، لينزل من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.74 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد من أن انتشار فيروس كورونا لا يزال فى الذروة ،وأعلنت عن زيادة قياسية فى حالات الإصابة بالفيروس التاجي ، حيث تم تسجيل 183 ألف حالة جديدة فى غضون 24 ساعة ، ليتجاوز إجمالي عدد المصابين حول العالم حاجز 9 مليون شخص.

ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى معظم أنحاء العالم ،تكبح آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من التداعيات الناجمة عن الجائحة ،وتقلص من شهية المخاطرة لدى المستثمرين تركيزا على شراء أصول الملاذات الآمنة.