- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، وظهور حالات جديدة مصابة بالعدوى فى ألمانيا ، الأمر الذي جدد مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابات بالفيروس التاجي.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.6% ، بفضل آمال التحفيز الاقتصادي فى أوروبا ،وصعود أسعار النفط العالمية.
وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاع بنسبة 4.25% ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل آمال تعاف اقتصاد منطقة اليورو سريعا من تداعيات جائحة كورونا.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.
تصدر قطاع الاتصالات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، مع تراجع أسهم معظم شركات القطاع.
أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 30 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت ، والذي يعد أعلى معدل إصابات منذ الأول من أيار/مايو الماضي ، وفقا للبيانات الرسمية لجامعة جونز هوبكنز.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد عن زيادة قياسية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ، حيث تم تسجيل 183 ألف حالة جديدة فى غضون 24 ساعة ، ليتجاوز إجمالي عدد المصابين حول العالم حاجز 9 مليون شخص.
ومع ارتفاع حالات العدوى مجددا فى ألمانيا ،قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة إن مؤشر العدوى بفيروس كورونا ارتفاع يوم الأحد إلى 2.88% من 1.79% فى اليوم السابق ، ويأمل الخبراء الألمان أن يظل المؤشر دون 1% حتى يتم السيطرة على المرض.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.6% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 0.6% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4%.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.