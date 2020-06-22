شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، وظهور حالات جديدة مصابة بالعدوى فى ألمانيا ، الأمر الذي جدد مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابات بالفيروس التاجي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.6% ، بفضل آمال التحفيز الاقتصادي فى أوروبا ،وصعود أسعار النفط العالمية.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاع بنسبة 4.25% ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل آمال تعاف اقتصاد منطقة اليورو سريعا من تداعيات جائحة كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع الاتصالات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، مع تراجع أسهم معظم شركات القطاع.

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أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 30 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت ، والذي يعد أعلى معدل إصابات منذ الأول من أيار/مايو الماضي ، وفقا للبيانات الرسمية لجامعة جونز هوبكنز.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد عن زيادة قياسية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ، حيث تم تسجيل 183 ألف حالة جديدة فى غضون 24 ساعة ، ليتجاوز إجمالي عدد المصابين حول العالم حاجز 9 مليون شخص.

ومع ارتفاع حالات العدوى مجددا فى ألمانيا ،قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة إن مؤشر العدوى بفيروس كورونا ارتفاع يوم الأحد إلى 2.88% من 1.79% فى اليوم السابق ، ويأمل الخبراء الألمان أن يظل المؤشر دون 1% حتى يتم السيطرة على المرض.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.6% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 0.6% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4%.