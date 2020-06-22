شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى 5 أسابيع بفضل طلب قوي وبدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل طلب قوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف تزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,758.59$ الأعلى منذ 18 أيار/مايو الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,749.08$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,742.76$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.2% ،بأكبر مكسب يومي فى أطول من أسبوع ،فى ظل تسارع الطلب على المعدن ، بسبب مخاوف اندلاع موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا فى الصين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بسبب التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد عن زيادة قياسية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ، حيث تم تسجيل 183 ألف حالة جديدة فى غضون 24 ساعة ، ليتجاوز إجمالي عدد المصابين حول العالم حاجز 9 مليون شخص.

وتكبح زيادة الإصابات فى الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،وتقلص من شهية المخاطرة لدى المستثمرين تركيزا على شراء أصول الملاذات الآمنة.

وحذر بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي من تباطؤ الانتعاش الاقتصادي من فيروس كورونا ، وقالوا أن معدل البطالة قد يرتفع مرة أخرى إذا لم تتم السيطرة على الوباء.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ، لينزل من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 97.74 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 23.09 طن متري ،بأكبر زيادة يومية منذ 21 حزيران/يونيو 2019 ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,159.31 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.