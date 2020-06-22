شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالختام للجلسة الرابعة على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة للجلسة الرابعة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 102 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.506 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1649 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 12324 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4094 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة.