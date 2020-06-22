شكرا لقرائتكم خبر عن 12طريقة لإبلاغ قراءات استهلاك الغاز الطبيعي ودفع وسداد الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا .

وأوضحت شركة الخدمات البترولية التجارية ( بتروتريد) أن ال12 وسيلة تشمل :

1. الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة والدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة)

2. تطبيق الموبايل و الرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضا .

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الــ POS أثناء تحصيل الفاتورة.

4. عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي و محفظة بنك مصر .

5. تطبيق موبايل ماي فوري .

6. تطبيق موبايل جوميا .

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7. من خلال مكاتب البريد المصري .

8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ).

9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل .

11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 0900727.

12. يمكن من خلال أي فرع من الفروع تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .

وتأكد شركة – بتروتريد -على التطوير المستمر في آليات الإبلاغ والتحصيل وعمل المحصلين حيث يتم استبدال الفواتير الورقية التي يتم تداولها باليد بجهاز التحصيل الإلكتروني POS وطباعة إيصال للعميل بقيمة الفواتير وهو ما يمكنه من دفع فواتير أي وحدة أخرى على مستوى الجمهورية من مكان إقامته، وقد بدأ التطبيق في 7 مناطق كمرحلة أولى وهي: الزاوية الحمراء ـ المنيب ـ المعصرة ـ العجوزة – 6 أكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ مدينتي) وسيتم استكمال باقي المناطق في المراحل التالية..

والجدير بذكر بتوفير المنافذ المتعددة لإبلاغ القراءات وتحصيل الفواتير مستمر حتى بعد الانتهاء بإذن الله من أزمة كورونا على أن تعود قراءة ومتابعة انتظام عمل عدادات الغاز عقب انتهائها كما أنه جاري العمل على توفير خدمة إرسال القراءة عبر الواتس آب عن طريق خدمة Chat bot " whats app” والتي ستسهل التواصل بين الشركة وعملائها على مستوى الجمهورية.