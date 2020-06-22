المخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا تؤدى إلى هبوط البورصات الأوروبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، فى مستهل تداولات الأسبوع، اليوم الاثنين، جراء مخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا قد تعطل خطط استئناف النشاط الاقتصادى ، وتقوض فرض تعافي الاقتصاد العالمي، وذلك في أعقاب اعلان منظمة الصحة العالمية عن وجود "قفزة " في أعداد الإصابات اليومية بالوباء على مستوى العالم.

وفي هذا السياق ، انخفض مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.24% ، مسجلا 364 نقطة، كما تراجع كل من : مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 0.28 % ، عند 4965 نقطة، ومؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.20% ، مسجلا 12307 نقطة.

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وفي بريطانيا، سجل مؤشر "فوتسي 100" انخفاضا بنسبة 0.44% ، عند 6265 نقطة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات "ثقة المستهلك " في منطقة "اليورو" في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن تسجل تراجعا كبيرا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس /الأحد/ ، تسجيل قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا " على مستوى العالم ، على خلفية رصد 183.020 حالة خلال أربع وعشرين ساعة، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للإصابات العالمية الثمانية ملايين وتحديدا تبلغ " 8.722.233 " في 196 بلدا ومنطقة منذ بداية تفشي الجائحة .

وطبقا لتقرير المنظمة ، كانت أكبر زيادة في الأمريكتين : الشمالية والجنوبية ، مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة.

وقالت المنظمة ، إن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف وفاة.