شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الشرقية-ايسترن كومباني، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10774 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12382 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 4114 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 1363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2131 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 737 نقطة.

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وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 25 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الألومنيوم العربية، الشمس للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الحديد والصلب المصرية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري، أسمنت سيناء، السويس للأسمنت.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شارم دريمز للاستثمار السياحي، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسماعيلية مصر للدواجن، مستشفى النزهة الدولي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.