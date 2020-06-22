شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: الطماطم بـ 1.75 بسوق العبور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 22 – 6 – 2020 استقرارا حسب الأسعار المعلنة بسوق العبور بالجملة، كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الطماطم بين 1.75 – 3.75 جنيها للكيلو، أسعار البطاطس تتراوح بين 1.7-2.5 جنيها، وأسعار الفاصوليا بين 2 – 7 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، سعر الثوم ليتراوح 15 – 23 جنيها، البامية بـ12 جنيهات.

وأشار النجيب لـ"الخليج 365" الى أن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-3 جنيهات، وسجل الخيار البلدى 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، بينما سجل الخيار الصوب اسعار 2-4 جنيها.

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وأكد النجيب على أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار منذ عيد الفطر وحتى يومنا، مرجعا ذلك الزيادة الانتاج المحلى من الخضروات والفاكهة، بفضل المشروعات التنوية فى قطاع الزراعة .

وكان تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة كشف، أنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و401 ألف و 739طن ، حتى 17 من الشهر الجارى وجارى الشحن، متوقعا تزايد صادرات مصر خلال عام 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم ازمة كوورنا ، بشكل يزيد عن معدلات 2019.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن صادرات الموالح احتلت المركز الأول ، تليها البطاطس، واحتل البصل المركز الثالث، متابعا أن مصر استطاعت فرض نفسها بقوة فى مجال تصدير البرتقال، ونحن الآن لازلنا فى المركز الأول فى العالم فى تصدير الموالح، مشير الى ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و401 ألف و 739طن، حتى 17 من الشهر الجارى وجارى الشحن.