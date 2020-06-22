شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.06% بمستهل التعاملات.. وهبوط 18سهماً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الانثين، بنسبة 0.06% خاسراً 5.94 نقطة ليصل إلى مستوى 9279.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.5 مليون سهم بقيمة 175.4 مليون ريال عبر تنفيذ 4353 صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 26 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.35%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%.
وفي سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وعليه تقرر تأجيل الإجتماع إلى الموعد الثاني يوم الثلاثاء 32 يونيو لعام 2020، في تمام الساعة 6:30
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة قطر بنسبة 0.06% بمستهل التعاملات.. وهبوط 18سهماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.