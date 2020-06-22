شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الصاعد ليتحرك حول المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستويات 0.6910 و0.6940، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي المتوقع عند 0.6700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6780 والمقاومة 0.6910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط