شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر عقود خام برنت قرب دعم القناة اللحظية الصاعدة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للتماسك فوق 41.40 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً خلال الجلسات القادمة، حيث يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 43.38 مبدئياً، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 45.50 كهدف تالي.
بالمقابل، كسر 41.40 سيوقف السيناريو الإيجابي ليضغط على السعر للانخفاض نحو 40.50 ثم 37.86 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 44.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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