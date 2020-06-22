شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، مستقراً قرب مستوى 40.41، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يحاول اكتساب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 43.05 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 38.00 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد