شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الفضة صعوبة في تجاوز مستوى 18.00، مما يجبر السعر على تقديم تداولات سلبية طفيفة الآن، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 18.93، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.50 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد